Самые криминальные районы Беларуси назвал Белстат

За прошлый год в среднем по стране зарегистрировано 930 преступлений на 100 тыс. человек (в 2018 году было 888).
За это время преступность снизилась только в двух регионах — Витебской и Могилевской областях. В остальных — выросла.
Наиболее криминальные районами признаны Осиповичский (Могилевская область) и Добрушский (Гомельская область). Здесь на каждые 100 тысяч жителей было зафиксировано более 1,45 тысячи преступлений — это в полтора раза выше среднего показателя по стране.
На третьем месте по преступности — Кличевский район (Могилевская область) — 1389 случаев.
А самыми спокойными стали три района Витебской области: Шарковщинский (478 преступлений на 100 тысяч человек), Докшицкий (553) и Глубокский (601).