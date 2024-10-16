Самые криминальные районы Беларуси назвал Белстат

За это время преступность снизилась только в двух регионах — Витебской и Могилевской областях. В остальных — выросла.



Наиболее криминальные районами признаны Осиповичский (Могилевская область) и Добрушский (Гомельская область). Здесь на каждые 100 тысяч жителей было зафиксировано более 1,45 тысячи преступлений — это в полтора раза выше среднего показателя по стране.