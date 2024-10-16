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Самые криминальные районы Беларуси назвал Белстат

В Беларуси за последние пять лет почти на 5% увеличилось количество преступлений. Об этом свидетельствует обновленные данные Национального статистического комитета.

Источник: Смартпресс

За прошлый год в среднем по стране зарегистрировано 930 преступлений на 100 тыс. человек (в 2018 году было 888).

За это время преступность снизилась только в двух регионах — Витебской и Могилевской областях. В остальных — выросла.

Наиболее криминальные районами признаны Осиповичский (Могилевская область) и Добрушский (Гомельская область). Здесь на каждые 100 тысяч жителей было зафиксировано более 1,45 тысячи преступлений — это в полтора раза выше среднего показателя по стране.

На третьем месте по преступности — Кличевский район (Могилевская область) — 1389 случаев.

А самыми спокойными стали три района Витебской области: Шарковщинский (478 преступлений на 100 тысяч человек), Докшицкий (553) и Глубокский (601).