На улице Урицкого в Новосибирске приступили к посадке саженцев черемухи

Там также напомнили, что на падение стволов и веток на улице Урицкого новосибирцы жаловались с 2021 года. Тогда специалисты провели проверку и выяснили, что 87% деревьев сильно повреждены. После этого власти города приняли решение обновить зеленые насаждения. Специалисты предложили сохранить и пересадить 9 молодых деревьев черемухи, а также высадить 158 новых деревьев. Кроме того, с ними высадят 775 саженцев рябинника.