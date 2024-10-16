На улице Урицкого в Новосибирске приступили к посадке саженцев черемухи Маака. Вскоре там появится также рябинник. Саженцы доставляют из региональных питомников. Рабочие также завезли грунт и сделали разметку. Места посадок оформят древесной щепой, а также засеют газон.
— Сегодня высаживаем первые экземпляры. За две недели высадим все черемухи и рябинники. Сейчас растения находятся в состоянии физиологического покоя — листья сброшены, фотосинтез замедлен — это самое лучшее время для пересадки, — приводит пресс-центр мэрии Новосибирска слова главы отдела сопровождения проектов озеленения и благоустройства МУП «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светланы Гижицкой.
Там также напомнили, что на падение стволов и веток на улице Урицкого новосибирцы жаловались с 2021 года. Тогда специалисты провели проверку и выяснили, что 87% деревьев сильно повреждены. После этого власти города приняли решение обновить зеленые насаждения. Специалисты предложили сохранить и пересадить 9 молодых деревьев черемухи, а также высадить 158 новых деревьев. Кроме того, с ними высадят 775 саженцев рябинника.
В течение года следить за саженцами, согласно условиям контракта, будет подрядчик. Позже эта обязанность ляжет на районные службы.