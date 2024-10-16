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Алана Хаим из группы HAIM сыграет в фильме с Зендеей и Робертом Паттинсоном

Участница американской рок-группы HAIM Алана Хаим получила роли в картинах режиссеров Келли Райхардт и Кристоффера Боргли.

Источник: Звук

Участница американской рок-группы HAIM Алана Хаим получила роли в картинах режиссеров Келли Райхардт и Кристоффера Боргли.

Первая лента, The Mastermind Райхардт, расскажет о краже предметов искусства на фоне войны во Вьетнаме, сообщает The Hollywood Reporter. Главную роль в ней исполнит звезда сериала «Корона» (2016−2023) Джош О’Коннор. Второй проект — The Drama Боргли, где Хаим сыграет вместе с Робертом Паттинсоном и Зендеей, повествует о кризисе молодой пары перед свадьбой. Сопродюсером фильма выступит Ари Астер, известный по хоррорам «Солнцестояние» (2019) и «Реинкарнация» (2018).

Алана дебютировала в кино в комедийной драме Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» в 2021-м. Девушка также снялась в предстоящей безымянной ленте режиссера с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Проект окажется на экранах в 2025 году.

Ранее стало известно, что певица Charli XCX летом тайно снялась в фильме в Варшаве.