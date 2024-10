Алана Хаим из группы HAIM сыграет в фильме с Зендеей и Робертом Паттинсоном

Первая лента, The Mastermind Райхардт, расскажет о краже предметов искусства на фоне войны во Вьетнаме, сообщает The Hollywood Reporter. Главную роль в ней исполнит звезда сериала «Корона» (2016−2023) Джош О’Коннор. Второй проект — The Drama Боргли, где Хаим сыграет вместе с Робертом Паттинсоном и Зендеей, повествует о кризисе молодой пары перед свадьбой. Сопродюсером фильма выступит Ари Астер, известный по хоррорам «Солнцестояние» (2019) и «Реинкарнация» (2018).