В этом году в Новосибирске будет 106 елочных базаров

В этом году в Новосибирске откроют 106 елочных базаров. Они будут находиться в черте города, сообщает «Прецедент». Открытие запланировано на 1 декабря.
«Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии уже заключил 18 договоров с хозяйствующими субъектами на размещение и эксплуатацию елочных базаров. Еще 18 заявлений рассмотрят на комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров до конца октября», — говорится в публикации.
После заключения всех договоров чиновники сформируют и обнародуют полный список елочных базаров города с указанием точных адресов их размещения.
Кстати, специалисты Дирекции городских парков планируют обработать хвойные деревья антивандальным препаратом против черных лесорубов. А еще в городских парках организуют патрулирование.