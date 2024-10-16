В этом году в Новосибирске будет 106 елочных базаров

«Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии уже заключил 18 договоров с хозяйствующими субъектами на размещение и эксплуатацию елочных базаров. Еще 18 заявлений рассмотрят на комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров до конца октября», — говорится в публикации.