Олбани
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В этом году в Новосибирске будет 106 елочных базаров

Елочные базары откроют 1 декабря.

Источник: Freepik

В этом году в Новосибирске откроют 106 елочных базаров. Они будут находиться в черте города, сообщает «Прецедент». Открытие запланировано на 1 декабря.

«Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии уже заключил 18 договоров с хозяйствующими субъектами на размещение и эксплуатацию елочных базаров. Еще 18 заявлений рассмотрят на комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров до конца октября», — говорится в публикации.

После заключения всех договоров чиновники сформируют и обнародуют полный список елочных базаров города с указанием точных адресов их размещения.

Кстати, специалисты Дирекции городских парков планируют обработать хвойные деревья антивандальным препаратом против черных лесорубов. А еще в городских парках организуют патрулирование.