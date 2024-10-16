В Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность

В Башкирии ожидается неблагоприятное природное явление. Как предупреждает МЧС республики, в регионе в четверг, 17 октября, прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. В этот день синоптики обещают сильный ветер с порывами до 10 м/с, а также +11 тепла днем.