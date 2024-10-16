В Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность

В Башкирии ожидается неблагоприятное природное явление. Как предупреждает МЧС республики, в регионе в четверг, 17 октября, прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. В этот день синоптики обещают сильный ветер с порывами до 10 м/с, а также +11 тепла днем.
— Завтра ночью столбики термометров опустятся до −1,-6°, местами до −11°, днем +6,+11°. На некоторых участках дорог ночью и утром дымка, видимость 2−4 км, -предоставили прогноз метеорологи.
Жителей Башкирии просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности.
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