Как признаться в любви и выразить свои романтические чувства без стеснения и страха

Последовательность в поведении. Слова — это хорошо, но важно обращать внимание на то, как человек ведет себя на протяжении времени. Искренние чувства проявляются через действия и отношение в повседневной жизни. Человек последовательно проявляет заботу, внимание и уважение не только в моменты признания, но и в повседневных ситуациях. Его действия соответствуют его словам, и он демонстрирует, что вы важны для него на протяжении долгого времени. Однако когда человек говорит о любви, но его поведение непоследовательно, он то исчезает, то появляется, или ведет себя так, будто его интерес пропадает после признания, стоит задуматься о подлинности чувств.