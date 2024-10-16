Опрос: лучший друг или подруга есть у 7 из 10 жителей Челябинска

Согласно исследованию, менеджеры по логистике чаще всего сообщают о наличии настоящих друзей — 84%. Среди других профессиональных групп, 82% дизайнеров и 80% операторов кол-центров также имеют близких друзей. В то же время только 54% программистов заявили о наличии настоящих друзей, а среди администраторов и маркетологов этот показатель составляет 59%.