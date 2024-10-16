Опрос: лучший друг или подруга есть у 7 из 10 жителей Челябинска

Лучший друг или подруга есть у 7 из 10 жителей Челябинска. Чаще всего о крепкой дружбе рассказывали 77% опрошенных в возрасте до 34 лет. Такими данными в ходе своего исследования поделились аналитики сервиса SuperJob.
— Число тех, у кого есть лучший друг, растет с увеличением уровня дохода: 63% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 72% среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей, — сообщили в SuperJob.
Согласно исследованию, менеджеры по логистике чаще всего сообщают о наличии настоящих друзей — 84%. Среди других профессиональных групп, 82% дизайнеров и 80% операторов кол-центров также имеют близких друзей. В то же время только 54% программистов заявили о наличии настоящих друзей, а среди администраторов и маркетологов этот показатель составляет 59%.
Дружба с коллегами наиболее распространена среди логистов, аналитиков, воспитателей, специалистов по работе с клиентами, медсестер и учителей. Например, лучший друг дизайнера часто работает в сфере рекламы. HR-менеджеры чаще всего дружат с бухгалтерами, специалисты по продажам и снабжению — с юристами, а системные администраторы имеют дружеские связи с программистами.