Популярные гель-концентрат и капсулы для стирки запрещены к продаже в Беларуси

Причиной запрета стало несоответствие показателю «пенообразующая способность». Во всех случаях пенообразование превышало существующие нормативы, что делает продукцию небезопасность для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Хотя изготовители в маркировке указали, что продукция может использоваться в стиральных машинах всех типов.