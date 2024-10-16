Популярные гель-концентрат и капсулы для стирки запрещены к продаже в Беларуси

В Беларуси запретили продавать два популярных средства для стирки, сообщает БелТА.
Под запрет попали российские гели-концентраты для стирки Dory для цветного белья и концентрированное жидкое средство Alpi White Gel для белого, производимые волгоградской компанией «ТД Грасс». Но еще запретили продавать белорусские капсулы для стирки от компании «Эклипс Кемикалс» торговой марки Kuper Clean Universal.
Причиной запрета стало несоответствие показателю «пенообразующая способность». Во всех случаях пенообразование превышало существующие нормативы, что делает продукцию небезопасность для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Хотя изготовители в маркировке указали, что продукция может использоваться в стиральных машинах всех типов.
Запрет вступает в силу с 21 октября.
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Между тем самые коррумпированные отрасли названы прокуратурой Беларуси.