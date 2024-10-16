Володин призвал не выдавать ВНЖ иностранным врачам и учителям

15 октября он поручил запросить у Минтруда позицию по трудовой миграции в России. Такое распоряжение Володин сделал в рамках работы по «наведению порядка в сфере нелегальной миграции». По словам председателя Госдумы, для получения ВНЖ мигранты используют «лазейки», такие как заключение фиктивных браков и другие льготы. В связи с этим он призвал Минтруд обосновать список профессий, представители которых получают вид на жительство в упрощенном порядке.