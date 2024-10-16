Ученые усомнились в пользе работы стоя для сердца

Более того, расчеты показывают, что, если добровольцы проводили больше половины суток в стоячем положении, риск развития варикоза и глубокого тромбоза вен вырастал на 22% на каждый дополнительный час стояния. Это говорит о том, что длительная работа в стоячем положении не только не снижает риск развития гипертонии и прочих тяжелых болезней системы кровообращения, но и повышает вероятность появления серьезных проблем с работой вен, что говорит о сомнительной пользе такого стиля работы, подытожили ученые.