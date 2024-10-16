Лучшие фото 16 октября

Презентация скафандра для участников третьей миссии американской программы исследования Луны «Артемида», созданного дизайнерами модного дома Prada в сотрудничестве с разработчиком космической инфраструктуры Axiom Space. Скафандр, представленный на Международном астронавтическом конгрессе, изготовлен из белого материала, который отражает тепло и защищает астронавтов от экстремально высоких температур и лунной пыли.