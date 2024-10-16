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Лучшие фото 16 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Верующие бросают цветы лотоса в лодку со статуей Будды во время фестиваля, посвященного окончанию буддийского поста, в тайском Самутпракане.

Источник: Reuters

Транзит судов через Босфорский пролив в Турции был приостановлен в обе стороны из-за густого тумана, сообщило местное министерство транспорта. К обеду движение было восстановлено.

Источник: Reuters

Фотографы-любители Нолан Летелье и Линк Джексон наблюдают за кометой Цзыцзиньшань — ATLAS на хребте недалеко от начала тропы Драй-Крик в Бойсе, штат Айдахо.

Источник: AP 2024

Дым от израильских авиаударов по району Дахия в южном пригороде Бейрута.

Источник: AP 2024

Сбор урожая клюквы в канадском Ричмонде. Традиционно сбором клюквы в южном Ванкувере занимаются сикхи.

Источник: Xinhua/ABACA/ТАСС

Презентация скафандра для участников третьей миссии американской программы исследования Луны «Артемида», созданного дизайнерами модного дома Prada в сотрудничестве с разработчиком космической инфраструктуры Axiom Space. Скафандр, представленный на Международном астронавтическом конгрессе, изготовлен из белого материала, который отражает тепло и защищает астронавтов от экстремально высоких температур и лунной пыли.

Источник: Zuma/TASS