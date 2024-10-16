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Штормовое предупреждение объявили в Крыму

Непогода накроет полуостров 17 и 18 октября.

Сейчас в Олбани: +7° 5 м/с 70% 754 мм рт. ст. +6°
Источник: SevastopolMedia.ru

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 17 и 18 октября. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго», передает ИА SevastopolMedia.

По прогнозам синоптиков, ожидается ожидается усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с. В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения.

Всех жителей и отдыхающих в случае чрезвычайных ситуаций просят звонить по номерам 112 и 101.

Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии — 8−800−506−00−12.