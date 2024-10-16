Штормовое предупреждение объявили в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 17 и 18 октября. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго», передает ИА SevastopolMedia.
По прогнозам синоптиков, ожидается ожидается усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с. В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения.
Всех жителей и отдыхающих в случае чрезвычайных ситуаций просят звонить по номерам 112 и 101.
Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии — 8−800−506−00−12.