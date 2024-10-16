В Краснодаре из горящего дома пожарные спасли 24 человека

Утром 16 октября в дежурную часть пожарной охраны поступил сигнал о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Пустовойта в Краснодаре. На место происшествия направили дежурные расчеты пожарных и сотрудников других экстренных служб города.
Оказалось, что в жилом доме горела кровля на площади 300 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 63 человека. Кроме того, спасли 24 человека, находившихся в здании и не имевших возможности выбраться самостоятельно. О наличии пострадавших в результате пожара представители ведомства не сообщили.
Для тушения пожара задействовали 16 бойцов МЧС и четыре единицы специальной техники. К 7:16 утра мск времени возгорание кровли дома ликвидировали. Теперь специалистам органов дознания МЧС предстоит установить все обстоятельства и причины возгорания, определить наличие или отсутствие виновных в чрезвычайной ситуации лиц.
МЧС РФ регулярно предупреждает граждан о важности соблюдения правил противопожарной безопасности и внимательном обращении с техническим оборудованием и горюче-смазочными материалами, легковоспламеняющимися материалами и жидкостями.