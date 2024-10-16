В Краснодаре из горящего дома пожарные спасли 24 человека

Оказалось, что в жилом доме горела кровля на площади 300 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 63 человека. Кроме того, спасли 24 человека, находившихся в здании и не имевших возможности выбраться самостоятельно. О наличии пострадавших в результате пожара представители ведомства не сообщили.