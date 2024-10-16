В Волгограде построят еще одну школу-тысячник в Ворошиловском районе

В Ворошиловском районе Волгограда планируют построить еще одну школу-тысячник. Появится она вместе с жилыми высотками на улице Майкопской. Возле новых многоквартирных домов также построят объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Соответствующие изменения в Правила землепользования и застройки одобрили депутаты на заседании 16 октября, сообщили в гордуме.