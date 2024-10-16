В Омске на месте каторжного острога найдены монеты середины XIX века

Археологи Омского научного центра СО РАН продолжают исследовать место, где с 1850 по 1854 годы отбывал наказание Фёдор Достоевский. В этом году на территории Омского каторжного острога (на углу улиц Некрасова и Красина) были найдены монеты Николая I, свисток надзирателя, крест, гильзы и фрагменты глиняной посуды.
Найденные артефакты, в том числе монеты, которые, по мнению ученых, могли принадлежать самому Достоевскому, переданы в Омский музей просвещения.
В этом году археологам удалось установить контуры фундаментов кухни и казармы, а также определить ранее неизвестные особенности здания, такие как система монтажа пола на опорных сваях. Благодаря архивным данным, удалось получить информацию о перестройках сооружения.
В 2021 году на месте раскопок были найдены десятикопеечные монеты времен Екатерины II, изготовленные на Колыванском монетном дворе. Датировка — от 1767 до 1781 года.
В следующем году планируется завершение раскопок и подготовка объекта к музеефикации. Археологи продолжат поиск следов рва Степного бастиона.
Работы осуществляются лабораторией историко-культурных экспертиз Омского научного центра СО РАН при финансовой поддержке Министерства культуры Омской области. Содействие оказывают Омское региональное отделение РГО и областное отделение ВООПИК.