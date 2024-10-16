В Омске на месте каторжного острога найдены монеты середины XIX века

Археологи Омского научного центра СО РАН продолжают исследовать место, где с 1850 по 1854 годы отбывал наказание Фёдор Достоевский. В этом году на территории Омского каторжного острога (на углу улиц Некрасова и Красина) были найдены монеты Николая I, свисток надзирателя, крест, гильзы и фрагменты глиняной посуды.