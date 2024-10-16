Пермский кот Крошик сбросил почти полкило

«Игрушки Крошик пока не признает. Ведь котик никогда их не видел и не знает, как с ними играть. Хотим ответить на достаточно популярный вопрос: у Крошика не болят суставы и ему очень-очень нужно двигаться. Поэтому ему разрешается важно ходить по центру и везде, где он сможет, запрыгивать», — написали представители приюта «Матроскин» в группе в соцсети «Вконтакте», посвященной реабилитации Крошика.