Утверждены выходные и праздничные дни в Нижегородской области в 2025 году

В 2025 году нижегородцы будут отдыхать 118 дней из 365.
4 и 5 января выпадут на субботу и воскресенье, поэтому их перенесли на пятницу, 2 мая и среду, 31 декабря.
23 февраля и 8 марта выпадают на выходные, они переносятся на четверг, 8 мая и пятницу, 13 июня соответственно.
В мае нерабочими днями станут 1 — 4 и 8 — 11 мая. В июне жители страны будут отдыхать с 12 по 15, а в ноябре — со 2 по 4.
Новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что россиянам рассказали, куда дешево съездить на новогодние каникулы.