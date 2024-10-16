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Утверждены выходные и праздничные дни в Нижегородской области в 2025 году

Правительство России утвердило даты выходных и праздничных дней в 2025 году. Подробнее о выходных рассказали в Госинспекции труда Нижегородской области.

Источник: Правительство РФ

В 2025 году нижегородцы будут отдыхать 118 дней из 365.

4 и 5 января выпадут на субботу и воскресенье, поэтому их перенесли на пятницу, 2 мая и среду, 31 декабря.

23 февраля и 8 марта выпадают на выходные, они переносятся на четверг, 8 мая и пятницу, 13 июня соответственно.

В мае нерабочими днями станут 1 — 4 и 8 — 11 мая. В июне жители страны будут отдыхать с 12 по 15, а в ноябре — со 2 по 4.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что россиянам рассказали, куда дешево съездить на новогодние каникулы.

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