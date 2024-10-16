В Окницком районе найдены обломки ракеты

В ведомстве уточнили, что во время патрулирования приграничных территорий было получено сообщение от местных жителей об обнаружении нескольких металлических предметов, скорее всего, элементов снаряда.
Обломки были обнаружены недалеко от села Ленкэуцы Окницкого района на расстоянии четырех километров от государственной границы с Украиной.
По информации Погранполиции, немедленно были приняты меры по обеспечению безопасности района, вызваны группы технико-взрывного отдела Генерального инспектората полиции и прокуратуры Окницкого района.
Официальных сообщений о происхождении обломков ракеты пока не поступало.