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Маршрут А-29 запустили в Нижнем Новгороде 16 октября

Автобусы курсируют от Красного Сормова до автовокзала Щербинки.

Источник: Комсомольская правда

Маршрут А-29 «Красное Сормово — Автовокзал Щербинки» запустили в Нижнем Новгороде 16 октября. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

— В утренние «часы пик» на линии, по данным перевозчика ООО «Столица — Авто», работало 13 автобусов со средним интервалом 10 минут, — поделилась специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова.

Автобусы А-29 ходят через Сормовское шоссе, метромост с остановкой «Тоннель Московского вокзала», «Одесская», «Студенческая» и далее по проспекту Гагарина.

Напомним, что почти 3 миллиона пассажиров перевезли «Ласточки» из Нижнего Новгорода в Москву и обратно. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также мы писали, что в Нижнем Новгороде завершён ремонт участка улицы Новикова-Прибоя. В порядок привели дорогу от Мызинского моста до улицы Игарской. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».