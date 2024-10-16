В Омске вновь эффектно прорвало трубы на этот раз в Нефтяниках

Добавим, что изношенность коммунальных сетей в Омске составляет более 75%, что осложняет работы по подготовке к запуску отопления в полную мощность. Для ремонтных работ привлекаются специалисты из других предприятий Омска. Нехватка кадров является одной из серьезных проблем, влияющих на скорость устранения порывов сетей коммунальной инфраструктуры.