В Омске вновь эффектно прорвало трубы на этот раз в Нефтяниках

Эффектный фонтан из кипятка наблюдали жители домов на ул. Энтузиастов в районе пересечения с ул. Мамина-Сибиряка. Как отмечают очевидцы, на территории проходила тепловая труба, которая и дала течь из-за проведения работ по запуску тепловых сетей.
Как отметили в администрации Омска, к этому часу все работы по ремонту участка завершены.
«В районе улицы Мамина-Сибиряка, 22 произошло повреждение на участке от тепловой камеры до жилого дома. Специалисты выехали на место, провели обследование и выполнили все необходимые ремонтные работы на подающем и обратном трубопроводе. В настоящее время потребители обеспечены горячим водоснабжением и теплоснабжением», — отметили в администрации Омска.
Добавим, что изношенность коммунальных сетей в Омске составляет более 75%, что осложняет работы по подготовке к запуску отопления в полную мощность. Для ремонтных работ привлекаются специалисты из других предприятий Омска. Нехватка кадров является одной из серьезных проблем, влияющих на скорость устранения порывов сетей коммунальной инфраструктуры.