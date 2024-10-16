Олбани
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске создают систему для предотвращения нападений на школы

Разработку представят в конце месяца.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирском государственном университете создают систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, которую в дальнейшем планируют внедрить в учебных учреждениях.

— Разработку представят на форуме «Золотая долина», который пройдет в НГУ с 31 октября по 1 ноября, — пишет ТАСС.

Журналисты пояснили, что решение на основе ИИ будет способно выявлять агрессивное поведение людей на территории школ. Такая система сможет самостоятельно оповещать экстренные службы, не дожидаясь реакции вахтера.

В конечном итоге внедрение таких технологий должно значительно повысить безопасность в учебных учреждениях.

технологии