В Новосибирске создают систему для предотвращения нападений на школы

В Новосибирском государственном университете создают систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, которую в дальнейшем планируют внедрить в учебных учреждениях.
— Разработку представят на форуме «Золотая долина», который пройдет в НГУ с 31 октября по 1 ноября, — пишет ТАСС.
Журналисты пояснили, что решение на основе ИИ будет способно выявлять агрессивное поведение людей на территории школ. Такая система сможет самостоятельно оповещать экстренные службы, не дожидаясь реакции вахтера.
В конечном итоге внедрение таких технологий должно значительно повысить безопасность в учебных учреждениях.