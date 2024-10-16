В Омск пытались завести отравленную опасным вредителем партию гранат

В Омскую область поступили три партии гранатов из Узбекистана, в которых специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выявили опасного карантинного вредителя — червеца Комстока. Общий вес зараженной продукции составил 9,2 тонны.
Вредитель способен нанести серьезный вред растениями, вызывая грибковое поражение стеблей, в большинстве случаев больное растение засыхает и гибнет. Червец Комстока способен поразить не менее 300 видов плодовых, овощных и декоративных растений. Среди его излюбленных «жертв» — груша, яблоня, гранат, персик, виноград, шелковица, тополь, свекла, морковь и картофель. Основной путь распространения вредителя — перевозка зараженных плодов.
Чтобы предотвратить распространение вредителя, было принято решение о фумигации груза. Или окуривание его специальным веществом. После повторного лабораторного исследования карантинные объекты не были обнаружены, и гранаты были допущены к реализации.
С начала 2024 года Управление Россельхознадзора по Омской области выявило 52 случая заражения продукции из Узбекистана карантинными вредными организмами, из них 11 — червецом Комстока.