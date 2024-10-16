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Энергетики увеличили затраты на подготовку к зиме в Ростовской области

Энергетики отчитались о выделенных средствах на ремонт сетей в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области и ряде регионов ЮВО увеличили финансирование ремонта электросетей в рамках подготовки к зиме. Всего на указанные цели в 2024 году было заложено 2,4 млрд рублей, сообщает компания Россети Юг.

— К началу октября выполнение программы практически завершили, но работы по повышению надежности электроснабжения Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия продолжаются, — говорится в сообщении энергокомпании.

Особое внимание при подготовке энергообъектов уделили повышению надежности работы ЛЭП в сложных погодных условиях.