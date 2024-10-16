В Беларуси наниматель следил за работником по геолокации его личного телефона

В Беларуси призвали к ответственности нанимателя, который следил за работником через геолокацию в его личном телефоне, рассказали в Центре защиты персональных данных.
Так, в Центр с жалобой обратился работник, заявивший, что его наниматель отслеживает его местонахождения при помощи сервисов геолокации, которые установлены на его личном мобильном телефоне.
В итоге обработка персональных данных работника была признана избыточной и несоразмерной заявленной цели контроля рабочего времени. Кроме того, «слежка» за сотрудником осуществлялась без правовых на то оснований, так как личный номер телефона работника использовался в рабочих целях без его согласия на обработку персональных данных.
В итоге от нанимателя потребовали устранить нарушения. А оператор уведомил Центр о том, что прекращено использование сервисов геолокации для осуществления подобного контроля. А также было получено согласий работников для использования их личных абонентских номеров в рабочих целях.
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