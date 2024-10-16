В Беларуси наниматель следил за работником по геолокации его личного телефона

В итоге обработка персональных данных работника была признана избыточной и несоразмерной заявленной цели контроля рабочего времени. Кроме того, «слежка» за сотрудником осуществлялась без правовых на то оснований, так как личный номер телефона работника использовался в рабочих целях без его согласия на обработку персональных данных.