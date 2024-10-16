РЕН ТВ покажет документальный фильм о выжившем в Охотском море

Дрейфующая лодка была обнаружена случайно в ночь на 15 октября в Охотском море с рыболовецкого траулера «Ангел». На борту были изможденный мужчина и тела двух погибших, которые являлись братом и племянником Пичугина. Они отправились в путешествие в начале августа, чтобы порыбачить и посмотреть на гренландских китов.
В документальном фильме Пичугин расскажет о том, что на самом деле произошло на лодке, почему мужчины остались без связи и другие подробности трагического путешествия. Кроме того, в фильм вошли интервью с бывшей женой выжившего и его дочерью, которая должна была отправиться вместе с отцом в это плавание.
Также в фильме впервые будут представлены уникальные материалы о поисковой операции пропавшей лодки.
Документальный спецпроект покажут на телеканале в 19:50.
15 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края спасатели обнаружили лодку, которая пропала 9 августа. На ней находился единственный выживший Михаил Пичугин. Кроме того, на судне оказались тела двух его родственников — брата и племянника. После спасения Пичугина доставили в Магадан и госпитализировали для обследования.
Экс-супруга Екатерина рассказала, что связь с мужчиной была потеряна 9 августа, когда группа выдвинулась на Сахалин. По ее словам, она знала детали его маршрута и оставалась с ним в контакте. Женщина добавила, что к поискам пропавших приступили лишь 14 августа.
«Известия» делились первыми кадрами из палаты больницы, где находится спасенный Пичугин. На вопрос о том, как мужчина выдержал двухмесячный дрейф в Охотском море, он ответил: «С Божьей помощью». Михаил также отметил, что хочет поскорее вернуться домой. Там он намерен организовать похороны брата и племянника, которые не смогли пережить путешествие.