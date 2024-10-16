РЕН ТВ покажет документальный фильм о выжившем в Охотском море

В документальном фильме Пичугин расскажет о том, что на самом деле произошло на лодке, почему мужчины остались без связи и другие подробности трагического путешествия. Кроме того, в фильм вошли интервью с бывшей женой выжившего и его дочерью, которая должна была отправиться вместе с отцом в это плавание.