Фонд НТИ создаст центр разработки малых спутников и космических систем

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) создаст центр по разработке перспективных технологий и космических систем и сервисов, в том числе малых спутников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
Конкурс среди организаций, объявленный фондом в среду, завершится 9 ноября.
«Научные и образовательные организации высшего образования могут подать заявку на грантовую поддержку создания в своей структуре Центра компетенций Национальной технологической инициативы, который будет заниматься разработкой технологий, позволяющих создать группировки малых спутников, а в дальнейшем — развитием моделей их использования и спутниковых систем и сервисов на их базе», — сообщили корреспонденту ТАСС в фонде.
Центр также будет заниматься подготовкой кадров и трансфером технологий. Исследовательское направление будет включать комплексное проектирование наземного и космического сегмента и информационных сервисов работы с данными, разработку технологий создания и оптимизации платформ малых спутников, полезных нагрузок для этих платформ. Среди них — системы дистанционного зондирования, связи, технологии защиты передачи данных и другие направления.
«Сегмент космических технологий растет очень быстро. Самое динамично развивающееся направление в нем связано с технологиями построения и использования группировок автоматических космических аппаратов. Именно здесь наблюдается максимально распространение технологий в мире и доведение результатов до конечного пользователя, сюда привлекаются инвесторы и именно здесь формируются новые рынки», — отметил генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев, чьи слова приводятся в сообщении.
Работа центра внесет вклад в реализацию разработанной экспертами НТИ концепции цифрового бесшовного неба, предусматривающей свободное и безопасное выполнение полетов беспилотных и пилотируемых воздушных судов при поддержке инфраструктуры связи и наблюдения, также уточнили в организации.
Медведев также считает, что новый центр может быть задействован в формирующемся национальном проекте «Развитие космической деятельности РФ», рассчитанном на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
«Собственная группировка спутников обеспечит территорию страны широкополосной связью и дистанционным зондированием Земли, доступным интернетом в самых разных ее уголках, включая связь для интернета вещей. Это новый тип Центров компетенций НТИ, который отличается глобальностью задач, зонтичным характером и расширенными статьями расходов. Со своей стороны, мы стараемся сделать механизмы поддержки универсальными для достижения разных целей», — заключил он.