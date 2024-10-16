Фонд НТИ создаст центр разработки малых спутников и космических систем

«Научные и образовательные организации высшего образования могут подать заявку на грантовую поддержку создания в своей структуре Центра компетенций Национальной технологической инициативы, который будет заниматься разработкой технологий, позволяющих создать группировки малых спутников, а в дальнейшем — развитием моделей их использования и спутниковых систем и сервисов на их базе», — сообщили корреспонденту ТАСС в фонде.