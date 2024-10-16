В Казани 74 человека, которым 100 и более лет

В Казани 74 человека являются долгожителями. Им 100 и более лет, сообщает пресс-служба мэрии города. Самой пожилой женщине 106 лет — это Разия Юсупова. Она родилась 18 августа 1918 года и проживает в Приволжском районе столицы Татарстана.