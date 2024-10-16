Олбани
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани 74 человека, которым 100 и более лет

Им 100 и более лет.

Источник: Комсомольская правда

В Казани 74 человека являются долгожителями. Им 100 и более лет, сообщает пресс-служба мэрии города. Самой пожилой женщине 106 лет — это Разия Юсупова. Она родилась 18 августа 1918 года и проживает в Приволжском районе столицы Татарстана.

Большая часть долгожителей Казани — женщины (67 человек). Лидерами по их количеству является Вахитовский и Приволжский районы. Там проживают 23 долгожителей, еще 20 есть в Кировском и Московском районах.

Напомним, в Казани в октябре 2023 года открыли «Игры долголетия» и новый клуб общения «Люди и годы». Работа ведется в рамках проекта «Жизнелюб».