В Казани 74 человека, которым 100 и более лет

В Казани 74 человека являются долгожителями. Им 100 и более лет, сообщает пресс-служба мэрии города. Самой пожилой женщине 106 лет — это Разия Юсупова. Она родилась 18 августа 1918 года и проживает в Приволжском районе столицы Татарстана.
Большая часть долгожителей Казани — женщины (67 человек). Лидерами по их количеству является Вахитовский и Приволжский районы. Там проживают 23 долгожителей, еще 20 есть в Кировском и Московском районах.
Напомним, в Казани в октябре 2023 года открыли «Игры долголетия» и новый клуб общения «Люди и годы». Работа ведется в рамках проекта «Жизнелюб».