В Турции решили сократить число отелей с системой «все включено»

Отели «все включено» представляют собой наиболее популярные среди туристов места отдыха на турецких курортах. Но подобная система организации питания постояльцев приводит к ежедневному выбрасыванию от 220 до 400 граммов пищи на одного отдыхающего. Такие цифры привел представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.
По утверждению эксперта, туристическая отрасль ежегодно теряет 1,5 млрд долларов из-за неправильного расходования продуктов питания. Поэтому выходом из сложившейся ситуации может стать лишь сокращение количества отелей с данной системой организации питания.
Идеей преобразования формата «все включено» интересуются не только отельеры, но и государственные ведомства Турции. В частности, министерство сельского хозяйства страны готовит специальный план, предусматривающий и обеспечение потребностей туристов и сохранность продуктов от лишних трат.
Обеспокоены ситуацией и экологи. Они утверждают, что туристы набирают слишком много еды. В связи с этим растут объемы мусора, выбрасываемого затем отелями.