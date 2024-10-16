В Турции решили сократить число отелей с системой «все включено»

Отели «все включено» представляют собой наиболее популярные среди туристов места отдыха на турецких курортах. Но подобная система организации питания постояльцев приводит к ежедневному выбрасыванию от 220 до 400 граммов пищи на одного отдыхающего. Такие цифры привел представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.