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Во время саммита БРИКС в столице РТ запретят розничную продажу алкоголя

Ограничение коснется 16 объектов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 22 по 24 октября на территориях, задействованных при проведении встречи глав государств БРИКС, будет запрещена торговля алкоголем. Исключением станет розничная продажа при оказании услуг общественного питания. Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Речь идет о 16 объектах: это Казанская Ратуша, международный аэропорт «Казань», железнодорожный вокзал «Казань-1», речной порт, гостиницы и отели, которые примут гостей саммита.

Напомним, в саммите БРИКС, который пройдет в Казани на следующей неделе, планируют принять участие представители 33 стран. Ожидается прибытие глав 24 государств и руководителей шести международных организаций.