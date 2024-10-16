Во время саммита БРИКС в столице РТ запретят розничную продажу алкоголя

С 22 по 24 октября на территориях, задействованных при проведении встречи глав государств БРИКС, будет запрещена торговля алкоголем. Исключением станет розничная продажа при оказании услуг общественного питания. Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин.