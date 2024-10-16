Эффективность трамваев на участке от Мызы до Лядова возросла в Нижнем Новгороде

На участке трамвайных путей от Мызы до площади Лядова, где завершилась реконструкция, удалось добиться повышения скоростного режима и плавности хода составов. Теперь трамваи курсируют в соответствии с расписанием. Кроме того, бесшовная технология соединения рельсов позволяет снизить вибрацию и шум, что повышает комфорт поездок.