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Эффективность трамваев на участке от Мызы до Лядова возросла в Нижнем Новгороде

Реконструкция трамвайных путей приносит свои плоды.

Источник: Живем в Нижнем

Повышения эффективности работы трамваев удалось добиться на отремонтированном участке путей от Мызы до площади Лядова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал «Метро НН» со ссылкой на доцента кафедры «Автомобильный транспорт» НГТУ им. Алексеева Михаила Корчажкина.

Круглый стол, посвященный реализации транспортной реформы в столице Приволжья, состоялся в Доме народного единства 15 октября. Эксперты обсуждали состояние транспортной инфраструктуры города, а также ее доступность, перспективы и экологичность.

На участке трамвайных путей от Мызы до площади Лядова, где завершилась реконструкция, удалось добиться повышения скоростного режима и плавности хода составов. Теперь трамваи курсируют в соответствии с расписанием. Кроме того, бесшовная технология соединения рельсов позволяет снизить вибрацию и шум, что повышает комфорт поездок.

Вскоре аналогичных результатов власти планируют добиться и в центре Нижнего Новгорода, где идет реконструкция трамвайных путей на городском кольце.

Напомним, движение трамваев № 2 частично возобновили в Нижнем Новгороде.