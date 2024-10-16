Эффективность трамваев на участке от Мызы до Лядова возросла в Нижнем Новгороде

Повышения эффективности работы трамваев удалось добиться на отремонтированном участке путей от Мызы до площади Лядова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал «Метро НН» со ссылкой на доцента кафедры «Автомобильный транспорт» НГТУ им. Алексеева Михаила Корчажкина.
Круглый стол, посвященный реализации транспортной реформы в столице Приволжья, состоялся в Доме народного единства 15 октября. Эксперты обсуждали состояние транспортной инфраструктуры города, а также ее доступность, перспективы и экологичность.
На участке трамвайных путей от Мызы до площади Лядова, где завершилась реконструкция, удалось добиться повышения скоростного режима и плавности хода составов. Теперь трамваи курсируют в соответствии с расписанием. Кроме того, бесшовная технология соединения рельсов позволяет снизить вибрацию и шум, что повышает комфорт поездок.
Вскоре аналогичных результатов власти планируют добиться и в центре Нижнего Новгорода, где идет реконструкция трамвайных путей на городском кольце.
Напомним, движение трамваев № 2 частично возобновили в Нижнем Новгороде.