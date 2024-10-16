Последние новости к вечеру 16 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 октября 2024 года.
МИД предупредил о последствиях плана Зеленского для НАТО
Захарова заявила, что план Зеленского подталкивает НАТО к конфликту с Россией и включает удары по российской территории. Она назвала его набором лозунгов, цель которого — разрушение Украины и выколачивание денег.
В Подмосковье неизвестный расстрелял участника СВО
Неизвестный застрелил участника СВО в Московской области, который неделю назад вернулся домой. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Следствие выясняет обстоятельства и мотивы, ведутся допросы очевидцев.
Володин призвал не выдавать ВНЖ иностранным врачам и учителям
Вячеслав Володин предложил исключить профессии из сфер здравоохранения и образования из списка для упрощенного получения вида на жительство мигрантами. Он отметил необходимость улучшить условия для отечественных врачей и учителей.
КНДР заявила о 1,4 млн желающих мобилизоваться в армию
На фоне обострения на границе с Южной Кореей более 1,4 млн молодых северокорейцев изъявили желание вступить в армию. КНДР обвинила Сеул в провокациях, заявив о стремлении наказать нарушителей суверенитета.
В управделами президента прокомментировали цену обедов в Госдуме
Цены в столовой Госдумы формируются затратным методом, включая расходы на сырьё, оплату труда, налоги и инвентарь. Депутат Амир Хамитов опроверг фейки о заниженной стоимости обедов, отметив, что полноценный обед стоит около 600 рублей.