Россияне выбирают Крым: турпоток на полуостров вырос — Чернышенко

В целом интерес граждан к путешествиям по стране растет. С мая по август в России совершено 35 миллионов турпоездок — это на 11% больше чем в прошлом году. В июле этого года впервые число туристов достигло 10 миллионов — этот рекорд повторили в августе. Ожидается, что к концу года число туристических поездок превысит 90 млн. При этом 53% россиян предпочитают путешествовать по стране на автомобилях — это на восемь процентов больше, чем в прошлом году.