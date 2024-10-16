Россияне выбирают Крым: турпоток на полуостров вырос — Чернышенко

«Самые популярные направления — Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург. Крым, несмотря на временные ограничения, подрос почти на 6%», — сказал Чернышенко.
В целом интерес граждан к путешествиям по стране растет. С мая по август в России совершено 35 миллионов турпоездок — это на 11% больше чем в прошлом году. В июле этого года впервые число туристов достигло 10 миллионов — этот рекорд повторили в августе. Ожидается, что к концу года число туристических поездок превысит 90 млн. При этом 53% россиян предпочитают путешествовать по стране на автомобилях — это на восемь процентов больше, чем в прошлом году.
Министр транспорта РФ Роман Старовойт в свою очередь сообщил, что в частности, выросло число автомобильных поездок по Крымскому мосту.
«С 1 мая по 1 октября по Крымскому мосту в обоих направлениях проследовало почти 1,8 млн автомобилей и автобусов. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — привел статистику глава минтранса.
За январь — август 2024 года Крым посетили более 4,5 миллионов туристов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. За лето в республике отдохнуло более 3 миллионов 270 тысяч человек.