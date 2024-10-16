Стало известно, кто выступит на разогреве у Oasis в Великобритании и Ирландии

На всех шоу на сцену сначала выйдут инди-рокеры Cast, затем экс-фронтмен The Verve Эшкрофт, а потом Oasis, сообщает The Independent со ссылкой на внутренний источник. Сам Лиам Галлахер недавно писал в своем X (Twitter), что на разогреве будет либо Ричард, либо Manic Street Preachers.