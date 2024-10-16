Собянин перечислил запланированные к постройке в Москве дороги и мосты

Сейчас в российской столице реализуется Адресная инвестиционная программа. В рамках проекта собираются соединить южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) с дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Кроме того, власти города хотят построить мосты через Москву-реку в районе Берегового проезда. Для этого реконструируют дорогу от улицы Новозаводской до 3-й Магистральной, сообщил Собянин.
Отдельно мэрия займется работами на Симоновской набережной, а также вдоль берега Москвы-реки от Филевского парка до района театра «Мастерская П. Н. Фоменко». В планах городских властей значится реконструкция Крутицкой набережной.
Финансировать строительные и ремонтные работы мэрия рассчитывает за счет столичного бюджета. Средств на выполнение поставленных задач должно хватить.
Активное дорожное строительство продолжается в столице не первый год. Так, ранее сообщалось о готовности съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в сторону области на 10-м участке южного направления МСД примерно на 80%.