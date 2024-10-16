В России выходит победившая в Каннах «Анора» с Марк Эйдельштейном

Пускай «Анора» не достигает высоты «Проекта “Флорида” ни в пронзительности, ни в красоте, ни в уморительности (хотя тут достаточно близко, спасибо армянам Карену Карагуляну и Ваче Товмасяну), из нее вышла, пожалуй, более убедительная работа, чем предыдущая бейкеровская “Красная ракета”, где кинематографист (опять-таки по-тарантиновски) реанимировал карьеру Саймона Рекса ролью списанного в утиль порноактера, который мутит с семнадцатилеткой (своего рода “краснота по-американски”). Необходимый тут нерв в нужной степени, кажется, так и не оголяется — с другой стороны, у нас тут стриптиз, а не порно. Как бы то ни было, режиссер по-прежнему умеет выстраивать концовки, заставляющие зрителя еще какое-то время по инерции жить внутри его картин — а значит, оставляющие после себя какой-то след; это ли не главное? В “Аноре” с наступлением заключительных титров точно возникнет что обсудить — после того, как вы загуглите термин “чичиряка”, конечно. В воздухе, однако, всю дорогу витает вопрос: ну что такого можно найти на Брайтон-Бич? Как мы помним по великой ленте “Мадагаскар”, ответ безжалостно прост: “Геморрой”.