Дорожники посыпают улицы во всех районах Братска

В Братске за состоянием дорог ежедневно следят дорожные службы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, рабочие чистят и посыпают дороги, подъезды к остановкам и тротуары. 40 машин техники работает на улицах во всех районах северной столицы Иркутской области.
— На улицах города на ручной уборке задействовано свыше 130 человек, спецтехники 40 единиц — посыпалки, машины со щеткой, фронтальные погрузчики, самосвалы и другая техника. Чистим и посыпаем тротуары, пешеходные переходы, перекрестки. Приоритетное внимание улицам с движением общественного транспорта и переходам вблизи школ, детских садов и других социальных учреждений, — заместитель директора «Дорожной службы города Братска» Алексей Кулиев.
Начиная с 9 октября на улицах круглые сутки дежурит спецтехника. Также были разработаны маршруты для посыпки песком и противогололедными материалами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16 октября центр столицы региона парализовали многокилометровые пробки. Они оценивались в девять баллов.