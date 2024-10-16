Дорожники посыпают улицы во всех районах Братска

— На улицах города на ручной уборке задействовано свыше 130 человек, спецтехники 40 единиц — посыпалки, машины со щеткой, фронтальные погрузчики, самосвалы и другая техника. Чистим и посыпаем тротуары, пешеходные переходы, перекрестки. Приоритетное внимание улицам с движением общественного транспорта и переходам вблизи школ, детских садов и других социальных учреждений, — заместитель директора «Дорожной службы города Братска» Алексей Кулиев.