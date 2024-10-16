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В Омске вновь объявили режим «черного неба»

Согласно прогнозам Обь-Иртышского УГМС на вечер 16 октября и утро 17 октября объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Источник: Комсомольская правда

В Омске третий день подряд действует режим «черного неба». Это значит, что в эти дни возможно скопление смога и гари от предприятий. Уже как минимум двое суток жители Нефтяников и других районов ощущают на себе все прелести режима НМУ..

По данным Обь-Иртышского УГМС, вредные примеси в воздухе медленно рассеиваются, что вынуждает предприятия перейти на более щадящий режим работы.

Синоптики прогнозируют, что сегодня днем температура воздуха в Омске составит +4…+9°C. Осадки маловероятны, однако на дорогах возможен гололед.