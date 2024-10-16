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Ростов-на-Дону сковали пробки в девять баллов

Ростов вечером, 16 октября, сковали пробки в девять баллов.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону сковали пробки в девять баллов. Об этом сообщили ростовчане вечером 16 октября.

Согласно электронным картам, серьезные заторы образовались на улице Красноармейской, проспектах Соколова, Чехова, Шолохова. Также пробки сковали улицу Большую Садовую и Кировский проспект. С трудом автомобилисты двигаются по проспекту Буденновскому и улице Текучева.

Заторы образовались также в районе главного автовокзала, на улице Береговой, Мадояна и Спартаковской. Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.