В Ростовской области завершили благоустройство 58 общественных территорий

В Ростовской области специалисты завершили благоустройство 58 общественных территорий. Об этом сообщил на своей странице глава региона Василий Голубев.
Работы проходили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Например, в станице Кировской Кагальницкого района в новом парке появилась современная детская площадка, зона для релаксации и отдыха. Подрядная организация также провела озеленение территории — были высажены деревья и кустарники. Созданы условия для маломобильных людей.
— Полным ходом идет благоустройство Георгиевского парка в Константиновске. Проект получил федеральный грант — 72,4 млн рублей — и будет завершен в этом году, — говорится в сообщении.
Сейчас работы проходят на 72 объектах. Их планируется завершить до конца текущего года.