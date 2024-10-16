В Ростовской области завершили благоустройство 58 общественных территорий

Работы проходили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Например, в станице Кировской Кагальницкого района в новом парке появилась современная детская площадка, зона для релаксации и отдыха. Подрядная организация также провела озеленение территории — были высажены деревья и кустарники. Созданы условия для маломобильных людей.