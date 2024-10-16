Более 2400 ландшафтных пожаров произошло в Ростовской области с начала года

В Ростовской области с начала 2024 года произошло более 2400 ландшафтных пожаров. Огнем было пройдено свыше 164 га. Об этом рассказали на совещании, которое провел заместитель губернатора Сергей Бодряков.
Чаще всего сухая растительность горела на территориях, где не проводилась регулярная расчистка. Также свою роль сыграло не выполненное в срок обновление минерализованных полос.
При этом самой распространенной причиной возгораний было несоблюдение правил пожарной безопасности.
— Хочу еще раз напомнить известную с детства фразу: спички не игрушка. Особенно детям, ведь совсем скоро наступят каникулы. Всем нужно быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности, — сказал Сергей Бодряков.
Чиновник отметил, что в большинстве случаев возгорания удавалось ликвидировать в нормативные сроки.
К предстоящему пожароопасному периоду на Дону намерены выполнить плановые выжигания, расчистить территории от камыша и другой сухой растительности, создать противопожарные минерализованные полосы и привести в порядок площадки около объектов топливной и энергетической инфраструктуры.