Хип-хоп-артистка 070 Shake анонсировала альбом Petrichor

Исполнительница также опубликовала в соцсетях черно-белую обложку релиза с изображением глаза и уха и выпустила заглавный сингл Winter Baby / New Jersey Blues. Трек дополнен клипом, в котором снялась актриса Лили-Роуз Депп, известная по прошлогоднему провальному сериалу «Кумир» (2023). Одним из продюсеров песни стал соавтор Гарри Стайлса Тайлер Джонсон.