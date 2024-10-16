Песков посоветовал обратиться в полицию после слов Кадырова о готовящемся покушении

Кроме этого, Кадыров назвал произошедшее у офиса маркетплейса бизнес-ситуацией и обвинил Керимова, Курбанова и Барахоева в том, что они пытаются отобрать бизнес у Татьяны Ким. Ранее о том, что именно Бекхан Барахоев «поставил своих людей» на охрану московского офиса Wildberries, что в итоге спровоцировало перестрелку, заявлял депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. По его словам, «московские ребята», нанятые Барахоевым, решили устроить засаду на Бакальчука и его охрану, состоявшую из чеченцев".