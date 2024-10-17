Где стажироваться и работать молодежи?

Многие студенты уже во время учебы задумываются о том, где стажироваться по профессии, а также начинать работать. О том, есть ли такие возможности для молодежи, и кто может попасть на стажировку, рассказала министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич.
— Я знаю, что у Вас большая работа проводится с молодежью. Есть специальный молодежный центр «Гостиная», который занимается именно ребятами, которые интересуются профориентации и трудоустройством. Расскажите, пожалуйста, что это такое «Гостиная», о ее ресурсах и направлениях деятельности.
— Молодежный центр карьеры «Гостиная» — это уникальное молодежное пространство, которое у нас одним из первых появилось в стране. Его работа направлена в том числе на помощь молодым людям в поиске траектории своего карьерного развития, молодым предпринимателям, тем, кому необходимо подтянуть какие-то навыки или, наоборот, узнать, что им не хватает для выбора профессии мечты. Также здесь можно познакомиться с теми профессиями, которые есть в Калининградской области, с предприятиями, работодателями, которые с удовольствием ждут на работу к себе и студентов, и выпускников. Поэтому «Гостиная» — это такое молодежное пространство, где можно получить информацию по любому вопросу. Наши специалисты обобщают все данные, которые есть и в рамках региональных и федеральных проектов в сфере занятости, активно взаимодействуем с «Работа в России», и с министерством социальной политики, с министерством образования. Молодой человек, у которого есть какой-то вопрос, может записаться на консультацию, прийти, ознакомиться, получить всю информацию о том, где он может стажироваться, где он может быть временно трудоустроен, где он может обучаться, если его интересует та или иная профессия, где бы он смог работать. Мы работаем не только со школьниками, со студентами ВУЗов и СУЗов, но и с работающей молодёжью и с молодыми предпринимателями.
Если мы говорим про сообщество «Клуб молодых предпринимателей», который также базируется в молодёжном центре «Гостиная», то у нас в клубе уже порядка 150 молодых людей, которые дальше развивают свои компетенции, плюс обмениваются опытом, становятся наставниками для более юных ребят, и благодаря участию в проектах «Клуба молодого предпринимательства», принимают участие во всероссийских и в международных выставках, ездят на предпринимательские экономические форумы, участвуют в маркете молодых предпринимателей, проходят акселерационные программы. Мы становимся таким связующим звеном для молодых ребят, которые интересуются бизнесом. В дальнейшем мы рассказываем не только о тех возможностях, которые есть в направлении Росмолодежь. Бизнес, Росмолодежь. Карьера, но и стыкуем их с коллегами из Фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Также можно воспользоваться сайтом в рамках нацпроекта «Образование», федпроекта «Регион для молодых». У нас появился замечательный сайт molod39gostinaya.ru Там размещено более 100 вакансий именно для молодых людей, которые не требуют никакого опыта. Абсолютно бесплатно для любого человека, любой организации, любой компании размещение вакансий и резюме. На сайте можно пройти профориентационное тестирование, можно записаться на консультацию, на ряд мероприятий, которые там проходят. Конечно же, «Гостиная» — это точка сбора российских студенческих отрядов регионального отделения, это и каворкинг, где молодые предприниматели, работающие на маркетплейсах, всегда могут забронировать себе зал, поработать там, провести какую-то встречу, переговоры.
— Я знаю, что вы занимаетесь еще и организацией стажировок молодежи, причем это не просто разовые стажировки, а они часто перетекают в дальнейшее трудоустройство. Расскажите, пожалуйста, что интересного бывает в этой сфере. Может, у вас какие-то кейсы есть?
— Программа стажировок появилась в Калининградской области с 2021 года. Она создана по инициативе молодежного правительства предыдущего созыва. И программа успешно реализуется. 5 миллионов рублей ежегодно выделяется правительством Калининградской области на конкурс грантов для ВУЗов. Они имеют право участвовать в нем, подавать заявки. У нас в этом году участвуют БФУ им. Канта, Калининградский государственный технический университет и Западный филиал РАНХиГС. Студенты этих образовательных учреждений могут подать заявку, и свободно выбрать, потому что у нас более 800 различных вакансий для проведения стажировок в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в государственных муниципальных учреждениях. Мы работаем со всеми своими коллегами межведомственно, они предоставляют те вакансии, где ждут именно на стажировки. И более того, мы учитываем, где потом есть возможность трудоустройства молодого человека, то есть конкретная должность. Молодые люди за прохождение стажировки за месяц получают минимальный размер оплаты труда, который установлен у нас в регионе — 20 тысяч рублей. Можно пройти стажировку месяц, можно два. Ежегодно, таким образом у нас стажируются минимум 150 студентов. Много студентов выбирают стажировку на месяц, чтобы попробовать себя. Это очень важный шаг. Во-первых, для того, чтобы у нас была кадровая база в государственных учреждениях, органах власти из молодых специалистов, интересующихся своим делом. Второе, это очень важная история для профориентации студента, когда он выбирает ту или иную профессию, в рамках третьего курса проходит стажировку, и если ему не понравилось, может подкорректировать своё обучение. У нас были такие случаи, когда человек учился на государственном муниципальном управлении, пришёл, поработал в органах госвласти, и сказал, это не моё, и это помогло ему сменить курс. Таких, конечно, очень мало. Большая часть интересуется работой.
Есть примеры с недавней встречи с ребятами. Замечательный молодой человек в прошлом году проходил стажировку не по своей профессии, на которой учится, ему понравилось, но было не очень интересно. Он по образованию связист, занимается информационными технологиями. И в этом году он отправился на стажировку в библиотеку, где нужен был как раз человек, который с IT на «ты». Он начал участвовать в системе цифровизации, информатизации всего процесса, работал с электронными базами и настолько успешно, что ему уже предложили на полставки во время учебы в университете работать. Одна замечательная девочка, учится всего лишь на втором курсе в КГТУ на направлении, связанном с природой. Она прошла в этом году стажировку в министерстве природных ресурсов. Ей очень понравилось, и она очень понравилась. Договорились, что в следующем году обязательно ждут ее тоже на стажировку. И после окончания ВУЗа место в учреждении подведомственном за ней уже закрепили. Про нас лично могу сказать, одна замечательная девушка неоднократно участвовала в грантовых конкурсах, работала с нами по оформлению своего проекта, по его реализации, и пришла к нам на стажировку в этом году. Так классно себя проявила, сейчас уже работает в Центре молодежи.
Примеров очень много. Многое зависит от того, кто является наставником в рамках стажировки, насколько он заинтересован в молодом человеке, готов ли общаться, делиться знаниями, навыками.
Если мы говорим про трудоустройство, конечно, очень большой пласт, это студенческие отряды регионального отделения РСО. В этом году у нас 45 отрядов, которые отправлялись в летний трудовой семестр, более 700 человек, они работали не только в Калининградской области, но и по всей стране. Это хорошая возможность получить дополнительно бесплатное образование, пройти курсы от бариста или вожатого до асфальтоукладчика или кровельщика. Ребята очень хорошо за лето зарабатывают в рамках своих трудовых семестров. Это сейчас достаточно востребованная история укладка и перекладка брусчатки. Губернатор Алексей Беспрозванных поручил нам проработать создание такого студенческого отряда, который бы на территории Калининградской области помогал нашим дорожникам. Сейчас работаем с СУЗом для набора таких ребят. Поэтому, те, кто меня слышит, кому интересно, обращайтесь в Центр карьеры «Гостиная».
Если говорить ещё про профориентационные кейсы, то я знаю, что у вас была экспедиция «ШУМ в Балтийское море». Давайте про него расскажем тоже.
Да, это такой сказочный проект. «Шум» — это медиафорум, и он, в первую очередь про информационно-цифровую гигиену, про правильное транслирование смыслов, про помощь молодым людям в реализации в медиасфере. Но очень хочется, чтобы молодые специалисты, которые у нас являются участниками «ШУМа», тоже давали содержательный интересный контент и помогали развитию региона и страны в целом. И Калининградская область — это морской регион. И наши ребята отправились на 100-метровом паруснике в рамках взаимодействия с АНО «Паруса Мира» в рамках одноименного фестиваля. И на 100-метровом фрегате по Балтийскому морю они отправились в замечательное путешествие до Санкт-Петербурга. Снимали, рассказывали, брали интервью, показывали весь процесс, все пробовали на себе, забирались на мачты, было экстремально, с полным погружением. Они рассказали про профессии, которые нужны на судне. Тут и атмосфера специфическая, под парусами, романтичная немного. Я уверена, что каждый молодой человек, который посмотрел по итогам на канале ШУМ, в ВК, точно влюбился в это дело. А те, кто раздумывал, или сомневался, надо ли учиться морским профессиям, надо ли идти в это направление, уверена, вдохновятся и захотят отправиться под парусами.