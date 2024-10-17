Где стажироваться и работать молодежи?

— Программа стажировок появилась в Калининградской области с 2021 года. Она создана по инициативе молодежного правительства предыдущего созыва. И программа успешно реализуется. 5 миллионов рублей ежегодно выделяется правительством Калининградской области на конкурс грантов для ВУЗов. Они имеют право участвовать в нем, подавать заявки. У нас в этом году участвуют БФУ им. Канта, Калининградский государственный технический университет и Западный филиал РАНХиГС. Студенты этих образовательных учреждений могут подать заявку, и свободно выбрать, потому что у нас более 800 различных вакансий для проведения стажировок в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в государственных муниципальных учреждениях. Мы работаем со всеми своими коллегами межведомственно, они предоставляют те вакансии, где ждут именно на стажировки. И более того, мы учитываем, где потом есть возможность трудоустройства молодого человека, то есть конкретная должность. Молодые люди за прохождение стажировки за месяц получают минимальный размер оплаты труда, который установлен у нас в регионе — 20 тысяч рублей. Можно пройти стажировку месяц, можно два. Ежегодно, таким образом у нас стажируются минимум 150 студентов. Много студентов выбирают стажировку на месяц, чтобы попробовать себя. Это очень важный шаг. Во-первых, для того, чтобы у нас была кадровая база в государственных учреждениях, органах власти из молодых специалистов, интересующихся своим делом. Второе, это очень важная история для профориентации студента, когда он выбирает ту или иную профессию, в рамках третьего курса проходит стажировку, и если ему не понравилось, может подкорректировать своё обучение. У нас были такие случаи, когда человек учился на государственном муниципальном управлении, пришёл, поработал в органах госвласти, и сказал, это не моё, и это помогло ему сменить курс. Таких, конечно, очень мало. Большая часть интересуется работой.