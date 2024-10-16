«После наркоза заговорила на английском»: Удивительными случаями из практики поделился анестезиолог из Ростова

— Однажды у меня была пациентка, которая только начала просыпаться после операции. Увидев меня, сказала: «Доктор, давайте поженимся». Этот разговор женщина потом так и не вспомнила. Был и другой интересный случай. 20-летняя девушка делала пластику. Когда стала отходить от наркоза, вдруг заговорила на идеальном английском. Через час произношение стало чуть хуже, через два я перестал ее понимать. Окончательная придя в себя, девушка не поверила в то, что болтала как жительница Лондона.