«После наркоза заговорила на английском»: Удивительными случаями из практики поделился анестезиолог из Ростова

16 октября весь мир отмечает День анестезиолога. В честь праздника журналист «КП-Ростов-на-Дону» пообщалась с анестезиологом-реаниматологом Евгением Думенко. Ростовский доктор вот уже четверть века спасает жизни.
Евгений — потомственный врач в пятом поколении. Все детство он провел у родителей на работе. Вне больничных стен свою жизнь не представлял, поэтому после школы поступил в медицинский.
— Папа был урологом, мама — кардиологом. Бабушка по маминой линии — терапевтом, прадедушка по линии отца — реабилитологом, — перечисляет доктор.
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ — СЛОВНО ЗАПЛЫВ НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ.
По словам Евгения Думенко, операционный день напоминает заплыв на подводной лодке во время боевого дежурства.
— Замкнутое пространство, вентилируемое помещение, искусственный свет, мониторы, излучение, шум, химические вредности. Все есть.
Анестезиолог признается: пациенты редко возвращаются, чтобы сказать «Спасибо». Обычно люди стараются побыстрее забыть такие события, как операция. Но много и тех, кто признателен врачу долгие годы.
— С одной пациенткой я на связи уже 15 лет. Впервые сделали операцию, когда ей исполнился один месяц. У девушки редкое заболевание — Spina bifida или расщепление позвоночника. Девушка за всю свою жизнь перенесла, наверное, операций двадцать, — говорит Евгений Думенко.
«ПРОСНУЛАСЬ И СКАЗАЛА: “ДОКТОР, ДАВАЙТЕ ПОЖЕНИМСЯ”.
Анестезиолог знает, что каждый пациент боится анестезии.
— На мой взгляд, этот страх, возможно, является производной страха смерти. Во время общей анестезии мы уходим «в никуда», и нам страшно не вернуться. И этот отрезок своей жизни пациент должен доверить другому человеку. Но сегодня риск летального исхода во время анестезии практически сведен к нулю, — продолжает специалист.
При этом до сих пор трудно предсказать, как именно прооперированный будет отходить от анестезии.
— Однажды у меня была пациентка, которая только начала просыпаться после операции. Увидев меня, сказала: «Доктор, давайте поженимся». Этот разговор женщина потом так и не вспомнила. Был и другой интересный случай. 20-летняя девушка делала пластику. Когда стала отходить от наркоза, вдруг заговорила на идеальном английском. Через час произношение стало чуть хуже, через два я перестал ее понимать. Окончательная придя в себя, девушка не поверила в то, что болтала как жительница Лондона.
УЛЫБКА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ.
За 25 лет практики врач побывал и в роли хранителя сердечной тайны пациента, и даже медицинского детектива.
— Как-то делали операцию 90-летнему мужчине. Он ставил себе зубные импланты. Пациент признался, что красивая улыбка нужна ему для того, чтобы увереннее чувствовать себя с молодой любовницей. Ей было всего 60 лет, — с улыбкой вспомнил анестезиолог случай из практики.
А как-то за помощью к Евгению обратился 30-летний айтишник из Флориды.
— В Ростове у него жили родители. Мужчина решил навестить близких и заодно пролечить зубы. В США стоматологические услуги стоят дорого.
Во время разговора со стоматологом выяснилось, что будущий пациент перенес несколько анафилактических шоков по неизвестной причине. После этого зубной врач наотрез отказался делать обезболивающий укол, опасаясь аллергической реакции.
— Мужчина решил, что зубы будет лечить под общим наркозом. Пришел ко мне обсудить детали. Заговорили об аллергии. Пациент ни с чем не мог ее связать: медикаменты он не принимал, экзотические продукты в те дни не ел. Алкоголь употребляет крайне редко, не курит. До переезда в США аллергией никогда не страдал.
Пролистав медицинские справочники, Евгений Думенко выяснил, что у мужчины аллергия на самое обычное мясо.
— Это состояние, известное как синдром альфа-гал — потенциально серьезная реакция на мясо млекопитающих. Оказалось, что пациенту нельзя было употреблять ни говядину, ни свинину. Аллергия на эти продукты возникла после того, как во Флориде его укусил клещ. Именно паразит «наградил» свою жертву такой реакцией на углеводы, которые содержатся в мясе коров, свиней и диких животных, — сказал врач.
Евгений говорит: за все время его работы каких случаев только не было. Неизменным остается лишь одно — окрыляющее чувство счастья от того, что удалось помочь еще одному пациенту.