Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юный виртуоз-гармонист из Башкирии покорил сцену популярного телешоу

Кирилл — артистичный и общительный мальчик, победитель многих конкурсов.

Источник: Комсомольская правда

Школьник из Стерлитамака Кирилл Вихляев стал участником шоу для всей семьи «Чудо». Мальчик покорил всех своим талантом: Кирилл виртуозно играет на гармони.

Сам школьник с малых лет увлекается музыкой, очень общительный и активный. По признанию Кирилла, он любит быть на сцене, а в его репертуаре не только народные композиции, но и поп-песни.

Десятый выпуск шоу можно посмотреть в эту субботу, 19 октября, в эфир телеканала НТВ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.