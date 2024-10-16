Юный виртуоз-гармонист из Башкирии покорил сцену популярного телешоу

Школьник из Стерлитамака Кирилл Вихляев стал участником шоу для всей семьи «Чудо». Мальчик покорил всех своим талантом: Кирилл виртуозно играет на гармони.
Сам школьник с малых лет увлекается музыкой, очень общительный и активный. По признанию Кирилла, он любит быть на сцене, а в его репертуаре не только народные композиции, но и поп-песни.
Десятый выпуск шоу можно посмотреть в эту субботу, 19 октября, в эфир телеканала НТВ.
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