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В Ростовской области без вести пропал 35-летний мужчина

В Октябрьском районе разыскивают пропавшего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропал местный житель. Об этом сообщили в поисковом сообществе ЮГ.

Алексей Слепков проживает в станице Кривянской. Он вышел из дома 5 октября и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.

Рост пропавшего — около 165 сантиметров. У него среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Он был одет в черную футболку и спортивные штаны такого же цвета и темно-синие кроссовки.