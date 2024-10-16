В Ростовской области без вести пропал 35-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал местный житель. Об этом сообщили в поисковом сообществе ЮГ.
Алексей Слепков проживает в станице Кривянской. Он вышел из дома 5 октября и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.
Рост пропавшего — около 165 сантиметров. У него среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Он был одет в черную футболку и спортивные штаны такого же цвета и темно-синие кроссовки.