В Уфу прибыл Виктор Лукашенко

Напомним, в спортивном форуме в Уфе примут участие более 200 олимпийских чемпионов и тренеров со всей страны. Всего гостями мероприятия станут более 5 тыс. человек из 100 стран мира. В рамках форума пройдут Всероссийские соревнования по кёрлингу, Вечер профессионального бокса, Матч чемпионата России по баскетболу «Высшая лига», Международные соревнования по гребному слалому «Край курая» и Всероссийский день ходьбы.