В Уфу прибыл Виктор Лукашенко

Сегодня, 16 октября, в Уфу прибыл президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко. Он примет участие в Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держал», который будет проходиться с 17 по 19 октября. Лукашенко в аэропорту встретил исполняющий обязанности главы регионального кабмина Андрей Назаров. Об этом сообщило местное правительство.
Напомним, в спортивном форуме в Уфе примут участие более 200 олимпийских чемпионов и тренеров со всей страны. Всего гостями мероприятия станут более 5 тыс. человек из 100 стран мира. В рамках форума пройдут Всероссийские соревнования по кёрлингу, Вечер профессионального бокса, Матч чемпионата России по баскетболу «Высшая лига», Международные соревнования по гребному слалому «Край курая» и Всероссийский день ходьбы.
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