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На центральных улицах Уфы заменят деревья

Деревья были признаны аварийными и несли угрозу для безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе заменят старые деревья на новые. Обновление ландшафта коснется улиц Чернышевского и Ветошника. Об этом сообщил глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

По его словам, деревья, росшие на улицах, представляют опасность для горожан, гниют и могут рухнуть.

Территория рядом тоже будет благоустроена и в районе появится еще одна красивая зеленая аллея, сообщили в администрации.

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