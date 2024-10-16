На центральных улицах Уфы заменят деревья

В Уфе заменят старые деревья на новые. Обновление ландшафта коснется улиц Чернышевского и Ветошника. Об этом сообщил глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
По его словам, деревья, росшие на улицах, представляют опасность для горожан, гниют и могут рухнуть.
Территория рядом тоже будет благоустроена и в районе появится еще одна красивая зеленая аллея, сообщили в администрации.
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