Сотрудники МЧС необычным способом спасли бобра из колодца в Витебской области

Спасатели Витебской области необычным способом помогли бобру, угодившему в глубокий колодец, из которого он не мог выбраться. Подробности рассказали в МЧС региона.
Бобра в колодце обнаружил сотрудник МЧС, который проводил рейд в деревне Дрозды Бешенковичскского района. Скорее всего, он попал туда еще в темное время суток. Почему бобр не заметил колодца и упал в него, неизвестно, но выбраться самостоятельно он уже не смог. Достаточно глубокий — не менее трех метров — колодец стал для него ловушкой и грызун только и мог метаться вдоль стенок в безуспешных попытках вылезти.
Спасатель вызвал на подмогу других сотрудников МЧС и уже все вместе они стали пробовать разные способы вытащить бобра. Но все попытки, включая попытку достать животное сачком, потерпели неудачу: и так напуганный зверь не мог понять, что его хотят спасти и всячески избегал предметов, которыми его хотели поднять. А спускаться за ним в колодец было опасно: большой грызун в панике запросто мог причинить вред человеку.
Тогда спасатели придумали, как использовать особенность бобра: раз он водоплавающий, то колодец решили наполнить водой, чтобы создать привычную ему среду обитания. Бешенковичский водоканал прислал специальную технику с водой, и колодец наполнили до самых краев. И все получилось! Так как бобры могут находиться на глубине максимум 15 минут, то вскоре его голова появилась на поверхности. Увидев поблизости землю, зверь, не обращая уже внимания на находящихся поблизости людей, сразу же выбрался на твердую поверхность. И уже через минуту скрылся в расположенном поблизости водоеме.
Тем временем бобры погрызли дерево в минском сквере у гостиницы «Беларусь».
А в прошлом году агрессивный бобер несколько дней терроризировал деревню под Бобруйском.
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