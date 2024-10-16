Сотрудники МЧС необычным способом спасли бобра из колодца в Витебской области

Бобра в колодце обнаружил сотрудник МЧС, который проводил рейд в деревне Дрозды Бешенковичскского района. Скорее всего, он попал туда еще в темное время суток. Почему бобр не заметил колодца и упал в него, неизвестно, но выбраться самостоятельно он уже не смог. Достаточно глубокий — не менее трех метров — колодец стал для него ловушкой и грызун только и мог метаться вдоль стенок в безуспешных попытках вылезти.