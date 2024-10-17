«Рыба мечты»: почему в магазинах Калининграда нет местных угря и форели

Для бизнеса стали доступны гранты и льготные займы на развитие аквакультуры и открытие новых предприятий. В правительстве прогнозировали, что уже в конце 2023 года в розницу начнёт поступать местный угорь, который будет стоить дешевле привозного. Жителям региона также обещали собственную форель и даже кумжу.
Какую рыбу выращивают в Калининградской области, где её продают и почему регион так и не смог обеспечить себя этой продукцией — читайте в нашем материале.
Из местного — карп и амур.
«Сейчас в регионе выращивают карпа, осётра, стерлядь, форель, речного угря. Последний, к слову, крайне популярен у туристов. Проект по его разведению является уникальным и единственным в России», — рассказывал бывший губернатор Антон Алиханов в интервью «Российской газете». Глава региона заявил, что октябре 2023 года в торговые сети должна поступить первая партия товарного угря, а в 2024-м начнут продавать местный лосось, выращенный из икринок. В областном агентстве по рыболовству также анонсировали проект по разведению кумжи.
«Естественно, когда лосось и угорь будут полностью выращиваться в Калининградской области, то они станут более доступными на рынках и в торговых сетях. Производители говорят, что эта рыба будет на 40 процентов дешевле представленной в продаже сегодня», — прогнозировал экс-губернатор.
К 2025 году власти рассчитывали заместить импорт угря рыбы из Китая. «Будем сами производить (уже в рамках товарного выращивания угря в цехах, не считая увеличения вылова в заливах) 400 тонн в год», — заявлял Алиханов. В августе 2023-го в областном агентстве по рыболовству объявили, что речного угря, «который по качеству превосходит завезённого и выращенного в искусственных условиях китайского», начали поставлять в один из ресторанов Калининграда.
По данным правительства региона, за шесть месяцев 2024 года производство товарной рыбы в регионе увеличилось в три раза по сравнению с первым полугодием 2023-го. С января по июнь рыбоводные предприятия вырастили 77 тонн продукции: 61 тонну угря, 10 тонн карпа и 6 тонн радужной форели, говорится в ответе агентства по рыболовству на запрос Калининград.Ru. Об объёмах производства кумжи власти информации не приводят.
За весь 2023 год местные хозяйства, по данным правительства, произвели 187 тонн продукции (79 тонн угря, 73 тонны карпа и 35 тонн радужной форели). Чиновники утверждают, что сегодня в торговых сетях и рыбных павильонах региона можно найти карпа, радужную форель и осетра.
Однако в супермаркетах Калининграда такого ассортимента не наблюдается. В некоторых магазинах можно купить охлаждённого и живого карпа. В рыбном павильоне на Центральном рынке корреспонденту Калининград.Ru удалось отыскать местных карпа и амура. По словам продавцов, их поставляют с предприятия в Правдинском округе. В небольших количествах в продаже есть свежий местный угорь, выловленный в заливе. Красная рыба в павильоне на Центральном рынке — в основном из Мурманска.
На вопрос, ожидается ли поступление в продажу лосося собственного производства, о котором говорил экс-губернатор Антон Алиханов, торговцы реагируют с удивлением. «Он уехал, и всё вместе с ним тоже уехало», — пояснила одна из предпринимательниц. По мнению продавцов, наладить производство лосося в регионе сложно из-за отсутствия полноценного рынка сбыта и проблемной логистики.
«Сложностей очень много».
По данным властей, в 2023 году местным предприятиям выделили из регионального бюджета 86 млн рублей на строительство и модернизацию объектов рыбоводства. На проекты аквакультуры предусмотрены также гранты. Из официальных сообщений агентства по рыболовству следует, что в 2022 и 2023 годах грантовую поддержку получили ООО «Гудфиш» и ООО «Балтийский угорь» в размере 35 млн и 45 млн рублей соответственно. Предприятия занимаются искусственным воспроизводством и товарным выращиванием речного угря в регионе. По данным властей, «Гудфиш» с 2022 года также реализует проект по выращиванию лосося из икринок и планирует производить кумжу.
Как сообщила в разговоре с корреспондентом Калининград.Ru учредитель обеих компаний Ирина Якушенко, сейчас «Гудфиш» только выращивает угря и выпускает его в Калининградский залив.
Сложностей очень много с выращиванием этой рыбы, и она ещё до конца не изучена. Поэтому и карантины, и болезни — мы, как говорится, в процессе с этим сталкиваемся и разрабатываем всё. То, что написано в книгах, и та информация, которую мне выдают профессора, абсолютно не подходит, — пояснила предприниматель.
По её словам, на сегодняшний день компания не поставляет продукцию ни в торговые сети, ни в заведения общепита, но рассматривает такую возможность в долгосрочной перспективе. В планах есть и выращивание лосося из икринок. «Это долгосрочные проекты, есть перспектива, мы над этим работаем, мы развиваемся. Но, как говорится, все наши результаты вы будете узнавать, как только они будут, и будут хорошими. А пока мы в процессе роста, так сказать. Ни с какими торговыми сетями мы даже работать не можем, потому что мы малышей выращиваем и выпускаем [их в залив]», — сообщила Якушенко.
Производством форели в регионе занимается компания «Полекс-Аква». На сайте предприятия говорится, что мощности комплекса позволяют выращивать до трёх тонн товарной рыбы для реализации в Калининградской области. В январе 2023 года первая партия форели появилась на прилавках магазинов сети «Спар». «Полекс-Аква» также выращивает мальков проходного балтийского сига для выпуска в Куршский залив в рамках компенсационных мероприятий по сохранению водных биоресурсов.
Главный рыбовод компании Сергей Кондратенко сообщил Калининград.Ru, что в 2024 году организация не поставляла форель в торговые сети региона. «В этом году мы до сетей не дошли, потому что всю форель реализовали как рыбопосадочный материал на территории региона», — пояснил он.
По словам представителя компании, в 2022 и 2023 годах форель поставляли в «Спар» и «Викторию». «Всё это было организовано очень неплохо. Логистика выстроена была, торговые сети развозили рыбу даже в Советск и Нестеров», — рассказал Кондратенко.
В перспективе «Полекс-Аква» планирует возобновить поставки ретейлерам. «Мы взяли в этом году, учитывая, какие у нас жаркие лета, новую породу, и она у нас неплохо пережила всё это. Она неплохо разошлась по нашим фермерам, по рыбоводным хозяйствам области», — сообщил представитель компании.
«Логистика добавляет колоссальную цену».
Карпа, который есть на прилавках калининградских торговых сетей и в рыбном павильоне на Центральном рынке, выращивают в Правдинском рыбоводном хозяйстве. Владелец предприятия Евгений Смирнов сообщил Калининград.Ru, что они также поставляют в «Викторию», «Спар» и на Центральный рынок толстолобика и амура. «Поставки идут и в Черняховск, Советск, Янтарный, Зеленоградск, Светлый — везде», — уточнил Смирнов. По словам предпринимателя, он сотрудничает и с несколькими заведениями общепита в регионе. Проблем при поставках продукции у правдинского хозяйства нет, заверил его владелец.
Евгений Смирнов отмечает, что логистика сильно влияет на стоимость рыбы, которую выращивают в Калининградской области. «Я, положим, беру из Твери комбикорм. Одна фура стоит 400 тысяч рублей, а перевозка оттуда к нам — 450−470 тысяч. То есть он становится в два раза дороже. Но я же не задаю вопросов, почему, потому что я знаю, что у нас тысячу долларов берёт Белоруссия за транзит и тысячу евро берёт Литва. То есть у нас логистика добавляет колоссальную цену. А если взять Россию — там расстояния колоссальные, по восемь тысяч километров они с Сахалина везут лососевых либо с Камчатки, либо из Якутии. Это всё сильно накладывается на цену», — объясняет он.
По словам рыбовода, с 1974 года форель выращивали на предприятии в Прибрежном, но несколько лет назад оно обанкротилось. «Даже поставляли посадочный материал форели на Кавказ. Более 40 процентов посадочного материала, который использовали Кавказ, Армения, Грузия, — это были мальки из Калининградской области», — рассказал предприниматель. В Правдинском рыбоводном хозяйстве форель перестали выращивать в 1985 году из-за того, что в садках сильно нагревалась вода, пояснил Евгений Смирнов.
Для форели нужна холодная вода. А процесс затратный: воду подогреть дешевле, чем охладить. При температуре выше 17 градусов тепла форель уже начинает заболевать, у неё печень страдает, потому что холодноводная рыба. С этим у нас в области не так продвинуто, как на Кольском полуострове либо где-то в горных районах, где есть источники чистой холодной воды. Здесь сложности по лососевым. Их проще, конечно, с Кольского полуострова завозить и здесь продавать. А заниматься менее накладно тем, что растёт нормально именно у нас, — считает рыбовод.
Но, судя по планам бизнеса, не все в регионе отказываются от выращивания лососевых видов рыб. В 2024 году компания «РусИнг» получила разрешение на строительство комплекса в Гвардейском округе. Ранее этой фирме выделили льготное финансирование на создание предприятия по выращиванию форели. Компании «ФишАгро» разрешили построить комплекс в Зеленоградском округе. Там планируют выращивать осетровых и лососёвых пород рыб.