«Рыба мечты»: почему в магазинах Калининграда нет местных угря и форели

По её словам, на сегодняшний день компания не поставляет продукцию ни в торговые сети, ни в заведения общепита, но рассматривает такую возможность в долгосрочной перспективе. В планах есть и выращивание лосося из икринок. «Это долгосрочные проекты, есть перспектива, мы над этим работаем, мы развиваемся. Но, как говорится, все наши результаты вы будете узнавать, как только они будут, и будут хорошими. А пока мы в процессе роста, так сказать. Ни с какими торговыми сетями мы даже работать не можем, потому что мы малышей выращиваем и выпускаем [их в залив]», — сообщила Якушенко.